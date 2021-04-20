Mardin'de husumetli iki aile birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

5 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı Mardin Mazıdağı'nda yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan ve aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine silahla saldırdı.

5 Kişi Yaralandı

Kavgayı gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kısa süre içinde kavganın yaşandığı bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemede kurşunların hedefi olan 5 kişinin yaralandığını tespit etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekipler hastanede ve kavga mahalinde güvenlik önlemleri aldı.

Silahlı kavga olay ile ilgili olarak soruşturma sürüyor.