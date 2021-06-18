Mardin'de gerçekleşen kazada 7'si öğretmen olmak üzere 9 kişi yaralandı

Mardin-Midyat Karayolu Bağlar Mahallesi'nde merdana gelen kazada edinilen bilgilere göre Mardin’den Midyat‘a doğru seyir halinde olan bir pikap ile öğretmenleri taşıyan servise arkadan çarptı.

2 ŞOFÖR VE 7 ÖĞRETMEN OLMAK ÜZERE TOPLAM 9 KİŞİ YARALANDI

Gerçekleşen kazayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi intikal etti.

Gerçekleşen kazada yaralanan şoförler M.N.A. ve K.B. ile adları M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B. ve O.A. olan 7 öğretmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı .Hastaneye kaldırılan 9 kişi tedavi altına alındı. Gerçekleşen kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

