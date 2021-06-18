Mardin'de gerçekleşen kazada 7'si öğretmen olmak üzere 9 kişi yaralandı

Mardin-Midyat Karayolu Bağlar Mahallesi'nde merdana gelen kazada edinilen bilgilere göre Mardin’den Midyat‘a doğru seyir halinde olan bir pikap ile öğretmenleri taşıyan servise arkadan çarptı.
2 ŞOFÖR VE 7 ÖĞRETMEN OLMAK ÜZERE TOPLAM 9 KİŞİ YARALANDI
Gerçekleşen kazada yaralanan şoförler M.N.A. ve K.B. ile adları M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B. ve O.A. olan 7 öğretmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı .Hastaneye kaldırılan 9 kişi tedavi altına alındı. Gerçekleşen kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 18.06.2021 01:05