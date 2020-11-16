Mardin'de feci trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Bir kişinin can verdiği,iki kişinin can verdiği trafik kazası sabah saatlerinde Mardin Ömerli'de meydana geldi.

Mardin Ömerli arasında ki karayolunda Abdulkadir Elçiboğa'nın sürücüsü olduğu araç yolda seyir halindeyken, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeye bir kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede araç sürücü Elçiboğa'nın hayatını kaybettiği araçlarda bulunan diğer 2 kişinin ise ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı vatandaşlar ekipler tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken Abdulkadir Elçiboğa'nın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Ekipler kaza ile ilgili incelemesini tamamladıktan sonra hurdaya dönen araçlar karayolunda çekildi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma sürüyor.