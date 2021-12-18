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Mardin’de eski eşini ve kayınvalidesini katledince intihara kalkıştı!

Mardin'de bir süre önce boşandığı eski eşi ve kayınvalidesini öldüren bir kişi, aynı silahla intihar etmeye kalkıştı. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:09
Mardin’de eski eşini ve kayınvalidesini katledince intihara kalkıştı!
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Olay Mardin'e bağlı Artuklu ilçesinde meydana geldi. Merkez Yalım Mahallesi'nde meydana gelen olayda Seyfettin D. (29) isimli bir kişi iddialara göre boşandığı eski eşinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eski eşi Cemile B. ile tartışan Seyfettin D. araya giren eski kayınvalidesiyle de kavga etmeye başladı. Kavganın giderek büyümesi üzerine Seyfettin D. yanında getirdiği silahı çıkarak ateş etmeye başladı. 

Cemile B. ile annesi Kadriye B. (54) vücutlarına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, eşi ve kayınvalidesinin ölümüne neden olan Seyfettin D., aynı silahla intihar etmeye kalkıştı.

Çevrede bulunanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerinde olan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Cemile B. ve Kadriye B.'nin hayatını kaybettiği belirlerken ağır yaralandığı tespit edilen Seyfettin D. ise ambulansa alınarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 

Olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası anne ve kızının cansız bedenleri ambulanslara alınarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken polis olaya ilişkin geniş kapsamlı inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 18.12.2021 00:09
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Anahtar Kelimeler:
MardinEski EşKadın Cinayeti
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