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Mardin'de aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Mardin Kızıltepe'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 9 yaşındaki Ensar Sayhar isimli çocuk otomobilin altında kalarak can verdi.

30 Mart 2021 Salı 23:22
Mardin'de aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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9 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza olayı Mardin Kızıltepe ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşamını sürdüren 9 yaşındaki Ensar Sayhar, yolun karşısına geçmek istediği esnada karayolunda seyir halinde olan bir otomobil çarptı.

Küçük çocuk çarpmanın etksiyle karayolunda savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede 9 yaşındaki Sayhar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsiz çocuğun cansız bedeni yapılan savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı. 

Küçük çocuğu ölümüne sebep olan araç sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
MardinOtomobilin Altında Kalan çocuk
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