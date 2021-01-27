Mardin'de akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti! 2'si ağır 5 yaralı

2'si ağır 5 kişinin yaralandığı akraba kavgası bugün öğlen saatlerinde Mardin Kızıltepe'de meydana geldi.

Gelen haberlere göre aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki aile üyeleri arasında bugün tartışma çıktı. Tartışma sırasında aile fertleri ellerine geçirdikleri sopa, taş ve silahlarla aniden birbirine saldırmaya başladı.

2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

HIZLA GRUBUN ARASINA DALAN ARAÇ 2 KİŞİYİ EZDİ

Çıkan taşlı sopalı kavgada her iki ailedende M.K., M.K., H.K., V.K. ve Ş.M. isimli kişiler yaralandı. KAvgayı gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler durumu ağır olan M.K. ve M.K.'ya acil müdahale ettikten sonra yaralı 5 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

İlçede yaşayan akraba kavgasında dehşet veren görüntüler bir iş yerinin kamerasınada yansıdı. Kayıt edilen görüntülerde bir grubun kaçtığı, kaçan kişilerin arkasından gelen diğer aile fertlerinin ise araç ile hızla kaçan grubun fertleri arasında daldığı görüldü. Ayrıca görüntülerde silahlardan çıkan kurşunun bir kişiyer isabet ettiği ve o kişininde olduğu yere yığıldığı görüntülendi.

Polis ekipleri kavga ile ilgili olarak soruşturma başlattı.