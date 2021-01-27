Mardin'de akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti! 2'si ağır 5 yaralı

2'si ağır 5 kişinin yaralandığı akraba kavgası bugün öğlen saatlerinde Mardin Kızıltepe'de meydana geldi.
Gelen haberlere göre aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki aile üyeleri arasında bugün tartışma çıktı. Tartışma sırasında aile fertleri ellerine geçirdikleri sopa, taş ve silahlarla aniden birbirine saldırmaya başladı.
2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
HIZLA GRUBUN ARASINA DALAN ARAÇ 2 KİŞİYİ EZDİ
İlçede yaşayan akraba kavgasında dehşet veren görüntüler bir iş yerinin kamerasınada yansıdı. Kayıt edilen görüntülerde bir grubun kaçtığı, kaçan kişilerin arkasından gelen diğer aile fertlerinin ise araç ile hızla kaçan grubun fertleri arasında daldığı görüldü. Ayrıca görüntülerde silahlardan çıkan kurşunun bir kişiyer isabet ettiği ve o kişininde olduğu yere yığıldığı görüntülendi.
Polis ekipleri kavga ile ilgili olarak soruşturma başlattı.