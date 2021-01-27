İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Mardin'de akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti! 2'si ağır 5 yaralı

Bugün öğlen saatlerinde Mardin Kızıltepe'de akraba iki aile arasında çıkan kavgada, bir kişi araç ile kalabalığa girdi. Feci kavgada 2 kişi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 23:42
Mardin'de akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti! 2'si ağır 5 yaralı
Takip Et:

2'si ağır 5 kişinin yaralandığı akraba kavgası bugün öğlen saatlerinde Mardin Kızıltepe'de meydana geldi.

Gelen haberlere göre aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki aile üyeleri arasında bugün tartışma çıktı. Tartışma sırasında aile fertleri ellerine geçirdikleri sopa, taş ve silahlarla aniden birbirine saldırmaya başladı.

2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Çıkan taşlı sopalı kavgada her iki ailedende M.K., M.K., H.K., V.K. ve Ş.M. isimli kişiler yaralandı. KAvgayı gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler durumu ağır olan M.K. ve M.K.'ya acil müdahale ettikten sonra yaralı 5 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

HIZLA GRUBUN ARASINA DALAN ARAÇ 2 KİŞİYİ EZDİ

İlçede yaşayan akraba kavgasında dehşet veren görüntüler bir iş yerinin kamerasınada yansıdı. Kayıt edilen görüntülerde bir grubun kaçtığı, kaçan kişilerin arkasından gelen diğer aile fertlerinin ise araç ile hızla kaçan grubun fertleri arasında daldığı görüldü. Ayrıca görüntülerde silahlardan çıkan kurşunun bir kişiyer isabet ettiği ve o kişininde olduğu yere yığıldığı görüntülendi.

Polis ekipleri kavga ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 27.01.2021 23:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MardinAkraba Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil dereye uçtu! 2 kişi yaralandı
Otomobil dereye uçtu! 2 kişi yaralandı
Burdur’da dereler taştı, yollar kapandı
Burdur’da dereler taştı, yollar kapandı
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
BİM 2 Şubat Salı 2021 aktüel ürünler kataloğu!
BİM 2 Şubat Salı 2021 aktüel ürünler kataloğu!
İş adamı Enver Ocak'a şirketinin önünde kurşun yağdırdılar!
İş adamı Enver Ocak'a şirketinin önünde kurşun yağdırdılar!
Bursa'da tapu memurlu 'arsa çetesine' operasyon: 16 gözaltı
Bursa'da tapu memurlu 'arsa çetesine' operasyon: 16 gözaltı

Popüler Haberler

Steam indirim günleri ne zaman? 2020 Steam indirim tarihleri
Sakal Bakım Yağı ne işe yarar? Sakal bakımı için tavsiyeler neler?
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama yöntemleri ve sorgulama işlemleri
Mantar yetiştiriciliğine 30 bin TL devlet desteği
Müge Anlı kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
Aidatsız ve bol puanlı kredi kartı veren bankalar 2021
Damat Bayıldı yarışması tanıtım fragmanı yayınlandı! 26 Ağustos'da başlıyor
Honda CIVIC Kasım 2019 indirimli otomobil kampanyaları ve fiyat listesi
Çalışan kadınların doğum izin hakları nelerdir? Doğum parası ve annelik parasından nasıl yararlanılabilir?
Doya Doya Moda Kemal Doğulu yarışmadan ayrıldı mı? Kemal Doğulu neden ayrıldı, neden yok?
Sefirin Kızı ddizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar
Sadakatsiz dizisindeki Selçuk Dağcı karakteri kimdir? Emir Tarık Tekin nereli, yaşı kaç?
ABD'nin Alabama eyaletinde yaşanan kasırganın hasarı gün yüzüne çıktı
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi’yi kim canlandırıyor? Nihan Şahenk'in biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Mahir kimdir? Sermiyan Midyat rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Elliot Page ve eşi Emma Portner boşanma kararı aldı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.