Mardin'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı!

13 Mayıs 2021 Perşembe 21:51
Mardin
’in Artuklu
ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaşanan olay Mardin’i Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kavşakta dönen araca arkasından ilerleyen 2 aracın aynı anda çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kaza
yı gören çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan zincirleme kazada yaralanan 1 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 13.05.2021 21:51
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