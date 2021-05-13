Mardin'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı!

’inilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaşanan olay Mardin’i Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kavşakta dönen araca arkasından ilerleyen 2 aracın aynı anda çarpması sonucu meydana gelenyı gören çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan zincirleme kazada yaralanan 1 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.