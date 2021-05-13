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Mardin'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı!

Mardin'in Artuklu ilçesinde kavşaktan dönen araca arkadan 2 aracın çarpmasından kaynaklı meydana gelen zincirleme kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 21:51
Mardin'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı!
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Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaşanan olay Mardin’i Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kavşakta dönen araca arkasından ilerleyen 2 aracın aynı anda çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazayı gören çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan zincirleme kazada  yaralanan 1 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 13.05.2021 21:51
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MardinArtukluZincirleme KazaKaza Haberi
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