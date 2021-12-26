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Mardin Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu

Belediyeler ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi de ihtiyaç sahibi olanlara birçok konuda destek vermektedir. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin de yapmış olduğu bu yardımlardan yararlanmak isteyenler için yapması gerekenler haberimizde.

26 Aralık 2021 Pazar 08:07
Mardin Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu
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Mardin Büyükşehir Belediyesi zor durumda olan aileler için yardımlarını sürdürmektedir. Bu yardımlar nakit olarak yapılabildiği gibi gıda ve eşya olarak da yapılmaktadır. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu yardımlardan Mardin il sınırları içeresinde bulunan her vatandaş yararlanabilmektedir. Yapılan bu desteklerle zor durumda olan vatandaşlara destek olunması planlanmaktadır.

Bu yardımlardan yararlanabilmek için ihtiyaç sahibi olduğunuzun kanıtlanması gerekmektedir. Yapmış olduğunuz başvurular yetkili kişilerce detaylıca incelendikten sonra yardım almaya hak kazananların yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?

Mardin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından ötürü  zor durumda kalan, ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çeken ailelere ya da vatandaşlara birçok konuda yardımı sürdürmektedir. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu bu yardımlardan yararlanmak isteyenler “Mardin Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu” ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuruları çağrı merkezlerinden de yapabilirler.

Yardım başvurusu için Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi numarası 153’ü arayıp başvuruda bulunabilirsiniz. Çağrı merkezinden yapılan başvurular yapıldığı takdirde gerekli ekip en kısa süre içinde gönderilmektedir.

Yardım başvurusu yaptıktan sonra başvuru sorgulama işlemini E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz gibi ALO 153 arayarak da öğrenebilirsiniz.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Yardımlar

Mardin Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok farklı yardımda bulunmaktadır. Yaşlılara yönelik yardımlar, engelli vatandaşlara yönelik yardımlar ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan yardımlar bunlardan birkaç tanesidir. Aynı zamanda yapılan erzak yardımı da bu yardımlar arasında yer almaktadır. 

Yaşanan pandemiden ötürü eğitimlerde bir süredir uzaktan eğitim olarak verilmektedir. Giderek yaygınlaşan uzaktan eğitimler genellikle tablet üzerinden yapılmaktadır. Geçimlerini sağlamakta zorluk çeken ailelerde çocuklarına tablet alamadıkları için eğitimlerin tam olarak gerçekleştirilmemesine neden olmaktadır. Bu nedenle Mardin Büyükşehir Belediyesi, zor durumda kalan ailelerin çocuklarına tablet yardımı yapmaktadır.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu tüm yardımlardan yararlanmak ve başvuruda bulunmak isteyenler ALO 153 numaralı hat üzerinden taleplerini bildirebilirler.


Son Güncelleme: 26.12.2021 08:07
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Mardin Büyükşehir BelediyesiMardin Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu
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