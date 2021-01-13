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Mardin askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Mardin ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin telefon, adres ve diğer iletişim bilgilerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 18:13
Mardin askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Mardin merkez ve ilçelerinin askerlik şubelerinin iletişim bilgileri şöyle;

Mardin Askerlik Şubesi

Adres: İstasyon Mah. 1. Cad. İstasyon Merkez/MARDİN

Telefon: 0482 215 20 45

Faks: 0482 215 20 99

E-posta: mardin_as_sb@msb.gov.tr

Dargeçit Askerlik Şubesi

Adres: Yeni Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:29 Midyat/MARDİN

Telefon: 0482 462 11 04

Faks: 0482 462 20 10

E-posta: midyat_as_sb@msb.gov.tr

Derik Askerlik Şubesi

Adres: Cumhuriyet Mah. Mardin Cad. No:59 Kızıltepe/MARDİN

Telefon: 0482 312 16 09

Faks: 0482 313 01 45

E-posta: kızıltepe_as_sb@msb.gov.tr

Kızıltepe Askerlik Şubesi

Adres: Cumhuriyet Mah. Mardin Cad. No:59 Kızıltepe/MARDİN

Telefon: 0482 312 16 09

Faks: 0482 313 01 45

E-post: kızıltepe_as_sb@msb.gov.tr

Mazıdağı Askerlik Şubesi

Adres: İstasyon Mah. 1. Cad. İstasyon Merkez/MARDİN

Telefon: 0482 215 20 45

Faks: 0482 215 20 99

E-posta: mardin_as_sb@msb.gov.tr

Midyat Askerlik Şubesi

Adres: Yeni Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:29 Midyat/MARDİN

Telefon: 0482 462 11 04

Faks: 0482 462 20 10

E-posta: midyat_as_sb@msb.gov.tr

Nusaybin Askerlik Şubesi

Adres: Mor Yakup Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20

Nusaybin/MARDİN

Telefon: 0482 415 10 57

Faks: 0482 415 59 42

E-posta: nusaybin_as_sb@msb.gov.tr

Ömerli Askerlik Şubesi

Adres: İstasyon Mah. 1. Cad. İstasyon  Merkez/MARDİN

Telefon: 0482 215 20 45

Faks: 0482 215 20 99

E-posta: mardin_as_sb@msb.gov.tr

Savur Askerlik Şubesi

Adres: İstasyon Mah. 1. Cad. İstasyon Merkez/MARDİN

Telefon: 0482 215 20 45

Faks: 0482 215 20 99

E-posta: mardin_as_sb@msb.gov.tr

Yeşilli Askerlik Şubesi

Adres: İstasyon Mah. 1. Cad. İstasyon Merkez/MARDİN

Telefon: 0482 215 20 45

Faks: 0482 215 20 99

E-posta: mardin_as_sb@msb.gov.tr



Son Güncelleme: 13.01.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
MardinNusaybinömerliAskerlik şubesi
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