Mardin askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Mardin merkez ve ilçelerinin askerlik şubelerinin iletişim bilgileri şöyle;
Mardin Askerlik Şubesi
Adres: İstasyon Mah. 1. Cad. İstasyon Merkez/MARDİN
Telefon: 0482 215 20 45
Faks: 0482 215 20 99
E-posta: mardin_as_sb@msb.gov.tr
Dargeçit Askerlik Şubesi
Adres: Yeni Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:29 Midyat/MARDİN
Telefon: 0482 462 11 04
Faks: 0482 462 20 10
E-posta: midyat_as_sb@msb.gov.tr
Derik Askerlik Şubesi
Adres: Cumhuriyet Mah. Mardin Cad. No:59 Kızıltepe/MARDİN
Telefon: 0482 312 16 09
Faks: 0482 313 01 45
E-posta: kızıltepe_as_sb@msb.gov.tr
Kızıltepe Askerlik Şubesi
Adres: Cumhuriyet Mah. Mardin Cad. No:59 Kızıltepe/MARDİN
Telefon: 0482 312 16 09
Faks: 0482 313 01 45
E-post: kızıltepe_as_sb@msb.gov.tr
Mazıdağı Askerlik Şubesi
Adres: İstasyon Mah. 1. Cad. İstasyon Merkez/MARDİN
Telefon: 0482 215 20 45
Faks: 0482 215 20 99
Midyat Askerlik Şubesi
Adres: Yeni Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:29 Midyat/MARDİN
Telefon: 0482 462 11 04
Faks: 0482 462 20 10
E-posta: midyat_as_sb@msb.gov.tr
Nusaybin Askerlik Şubesi
Adres: Mor Yakup Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20
Nusaybin/MARDİN
Telefon: 0482 415 10 57
Faks: 0482 415 59 42
E-posta: nusaybin_as_sb@msb.gov.tr
Ömerli Askerlik Şubesi
Adres: İstasyon Mah. 1. Cad. İstasyon Merkez/MARDİN
Telefon: 0482 215 20 45
Faks: 0482 215 20 99
E-posta: mardin_as_sb@msb.gov.tr
Savur Askerlik Şubesi
Adres: İstasyon Mah. 1. Cad. İstasyon Merkez/MARDİN
Telefon: 0482 215 20 45
Faks: 0482 215 20 99
E-posta: mardin_as_sb@msb.gov.tr
Yeşilli Askerlik Şubesi
Adres: İstasyon Mah. 1. Cad. İstasyon Merkez/MARDİN
Telefon: 0482 215 20 45
Faks: 0482 215 20 99
E-posta: mardin_as_sb@msb.gov.tr