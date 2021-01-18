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Mardin askere kaç gönderiyor? 2021 Mardin merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Mardin’de askerlik yapacak olan vatandaşlar, hangi ayda kaç tertip şeklinde gideceğini merak ediyor. Mardin’e bağlı ilçelerin, ne zaman asker alacağı belli oldu. İşte detaylar...

18 Ocak 2021 Pazartesi 10:02
Mardin askere kaç gönderiyor? 2021 Mardin merkez ve ilçeleri celp dönemleri
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Mardin şehrinde askerlik yapacak vatandaşların, ne zaman askere gideceği ve kaç tertiple gideceği belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı liste ile, Mardin şehrine bağlı olan ilçelerin, ne zaman asker alımı yapacağı açıklandı. Asker alımının ne zaman yapılacağı kadar, kaç tertiple askere gidileceği de merak ediliyordu. Mardin’de askerlik yapacak kişilerin, kaç tertip askerlik yapacağı da açıklandı. Mardin’in şehir merkezinde askerlik yapacak kişiler, ağustos ayında askere gidecek. Askerliğini ise 3 tertip olarak yapacak. Mardin’in, Nusaybin ilçesinde askerlik yapacaklar ise, Mayısıs ayında askere alınacak ve 2 tertip şeklinde askerliklerini yapacaklar. Mardin şehrine bağlı diğer ilçelerde askerlik yapacak kişiler ise, Şubat ayında askere alınacak ve tek tertip şeklinde olacak. İşte Mardin’e bağlı askerlik şubelerinin alım dönemleri...

 

Dargeçit – Şubat celp döneminde

Derik – Şubat celp döneminde

Kızıltepe – Şubat celp döneminde

Mazıdağı – Şubat celp döneminde

Midyat – Şubat celp döneminde

Ömerli – Şubat celp döneminde

Savur – Şubat celp döneminde

Yeşilli – Şubat celp döneminde

Nusaybin – Mayısıs celp döneminde

Mardin (şehir merkezi) – Ağustos celp döneminde



Son Güncelleme: 18.01.2021 10:02
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NusaybinMardin Askerlik CelpleriCelp DönemiAskerlikMardin
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