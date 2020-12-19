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Maraş Katliamı nedir? 19 Aralık 1978 Maraş katliamı nasıl başladı?

19 Aralık 1978 tarihinde 120'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Maraş katliamı nedir ve nasıl başladı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Mezhep çatışması nedeniyle oluşan kaos ortamı ve sonrasında düzenlenen saldırılar ülkede sıkı yönetim ilan edilmesine neden olmuştu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:42
Maraş Katliamı nedir? 19 Aralık 1978 Maraş katliamı nasıl başladı?
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19 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş’ta Alevilere yönelik bir katliam gerçekleşti. ‘Maraş katliamı’ olarak bilinen katliam, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Maraş Katliamı nedir?

Maraş Katliamı, 19 Aralık ve 26 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş’ta Alevilere yönelik yapılmış bir katliamdır. Saldırılarda 120 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi ise ağır yaralandı. Katliamda evler ve işyerleri tahrip edildi. Resmiyet kazanmayan rakamlara göre ise saldırıda 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor.

Katliam sonrasında 804 kişi hakkında dava açıldı. Bu büyük kıyımda sanıklardan 29’u idam, 7’si müebbet, 321’i ise 1-24 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Katliamın asıl failleri olan 68 kişiye ise ulaşılamadı. Maraş katliamı 12 Eylül darbesinin nedenlerinden biri olarak görüldü.

Maraş katliamı nasıl başladı?

Siyasi gerilimin yüksek olduğu 70’li yıllarda mezhep çatışması Kahramanmaraş’ta doruğa ulaştı. 19 Aralık’ta ‘Güneş Ne Zaman Doğacak’ filminin gösterime girdiği Çiçek Sinemasına patlayıcı madde atılması olayın fitilini ateşledi. Bombanın Ülkücü Gençlik Deneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Leblebici ve ikinci başkan Mustafa Kanlıdere’nin talimatları ile ülkücü bir genç olan Ökkeş Kenger’in attığı iddia edildi. Ardından sağ görüşlü kalabalık bir grup ile ülkücü grup birleşerek CHP ilk merkezine, PTT ve TÖB-DER binalarına saldırı düzenledi.

24 Aralık 1978’de saldırıların polislere yönelmesiyle, kentteki tüm polisler görev dışı bırakıldı. Bu olay sonrasında Aleviler üzerindeki bakı artarak, kentte kaos ortamı oluştu. Bir hafta süren olayları kontrol altına almak amacıyla kente Kayseri ve Gaziantep’ten askeri birlikler gönderildi. Maraş’ta bu olayların yaşandığı süreçte başbakan Bülent Ecevit’ti. Katliam nedeniyle 26 Aralık 1978 tarihinde sabah 7.00’den itibaren İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Bingöl, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Kars, Sivas, Malatya, Adana, Erzincan illerinde sıkı yönetim ilan edildi.



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:42
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Maraş KatliamıülkücüAleviMezhepIdamBülent EcevitCHP
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