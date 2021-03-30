Manzaraya bakarken 20 metre yükseklikten denize düştü

Antalya’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Muratpaşa ilçesi, Atatürk Parkı'ndaki falezlerde bulunan 33 yaşındaki İsmet Y isimli bir kişi bulunduğu yerden manzarayı izlemeye başladı. Falezlerden manzarayı izleyen İsmet Y. Bir anda dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten aşağıya denize düştü. Olaya şahit olan çevre vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardıma haber verdi.

Denize düşen talihsiz adam kendi imkânları ile kayalıklara çıkarken burada yardım beklemeye başladı. Kayalıklara ulaşan deniz polisi, İsmet Y'yi bota alarak kurtardı. Öte yandan talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi.