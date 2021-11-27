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Mantı Ustası maaşları ne kadardır? Mantı ustası ne iş yapar?

mantı ustası, mantının hamurunu hazırlayan, iç malzemeleri ile kapatan ve pişirip servise hazır hale getiren kişilerdir. Peki 2021 mantı ustası maaşları ne kadardır? Mantı ustası için nereden iş ilanlarına başvuru yapmamız gerekmektedir? Merak ettikleriniz haberimizde yer almaktadır. İşte ayrıntılar...

27 Kasım 2021 Cumartesi 21:35
Mantı Ustası maaşları ne kadardır? Mantı ustası ne iş yapar?
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2021 mantı ustası maaşları

Mantı ustası, hamuru yoğuran, açan, iç malzemelerini hazırlayan, hamurları kesen, pişiren, servise hazır hale getiren kişilere denilmektedir. 

Mantı ustaları 2021 yılı ortalama 3.250 TL maaş almaktadırlar. En düşük maaş 2.826 TL ve en yüksek maaş 3.750 TL ‘dir. İŞKUR ‘dan mantı ustası iş ilanlarına bakarak başvuru yapabilirsiniz. 

Mantı ustası olmak için en az ilköğretim mezunu olmanız gerekmektedir. 

Mantı ustası ne iş yapmaktadır?

-Mantı yapımında kullanacak malzemeleri temin etmek ve hazırlamak

-Mantı malzemelerini bozulmasını engellemek amacı ile muhafaza etmek

-Mantı yapımı için gerekli malzemelerinin ölçülerini ayarlamak

-Hamuru istenilen kıvamda yoğurmak

-Yoğurulan mantıyı istenilen kalınlıkta açmak ve kesmek

-Mantı için iç malzemelerini hazırlamak

-Açılmış ve kesilmiş olan hamura iç malzemelerini koyup sıkarak kapatmak

-Mantının pişmesi için istenilen sıcaklıkta ki suyu ayarlamak ve mantıları pişirmek

-Pişirilen mantıları servise hazır hale getirmek

-Kullanılan malzemelerin araç ve gereçlerin temizliğini yapmak

Meslek ana grubu:

Hizmet ve satış elemanları

Meslek alt ana grubu:

Kişisel hizmetler veren elemanlar

Meslek grubu:

Pastacılar, şekerleme imalatçıları, fırıncı 

Mantı ustası meslek kodu:

7512.27 olarak belirlenmiştir. 

Son Güncelleme: 27.11.2021 21:35
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