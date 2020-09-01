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Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 1 Eylül Salı 12:56 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:03
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
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Kayseri mantısı, Türk mutfağının en çok sevilen ve sevilerek yenen yemeklerinin başında gelmektedir. Hemen hemen her sofrada bulunmaktadır. Ünü sadece Kayseri ile sınırlı kalmamış ve tüm Türkiye’ye hatta dünyaya yayılmıştır. Mantı yapmak isteyen vatandaşlarımız ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir, mantı yapmanın püf noktaları nelerdir sorularının yanıtlarını arıyor.

Mantı Tarifi

  • 3 su bardağı un
  • 1 buçuk tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • Yarım bardak su

Mantının İçi İçin

  • 200 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • Pul biber
  • Tuz

Mantı Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle hamur yoğurmanız gerekecektir. Hamuru biraz sert hazırlamanız gerekiyor. Ele yapışmaması lazımdır. Sonrasında iç harcı hazırlayın. Soğanı, kıymayı, tuz ve pul biberle beraber tavada sotelemeye başlayın. Piştikten sonra hamurunu açmaya başlatın. Sonrasında hamuru açın ve küçük kareler şeklinde kesin. Pişen kıymayı bu karelere koyarak katlayın. Sonrasında 10-15 dakikalık yağ ve tuzlu suda kaynatın. Sonrasında mantı hazır olacaktır.



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:03
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Anahtar Kelimeler:
#mantı Tarifi#Ev Mantısı#Mantı
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