Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?

Mantı Tarifi

3 su bardağı un

1 buçuk tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

Yarım bardak su

Mantının İçi İçin

200 gram kıyma

1 adet soğan

Pul biber

Tuz

Mantı Nasıl Hazırlanır?

Kayseri mantısı, Türk mutfağının en çok sevilen ve sevilerek yenen yemeklerinin başında gelmektedir. Hemen hemen her sofrada bulunmaktadır. Ünü sadece Kayseri ile sınırlı kalmamış ve tüm Türkiye’ye hatta dünyaya yayılmıştır. Mantı yapmak isteyen vatandaşlarımız ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir, mantı yapmanın püf noktaları nelerdir sorularının yanıtlarını arıyor.

Öncelikle hamur yoğurmanız gerekecektir. Hamuru biraz sert hazırlamanız gerekiyor. Ele yapışmaması lazımdır. Sonrasında iç harcı hazırlayın. Soğanı, kıymayı, tuz ve pul biberle beraber tavada sotelemeye başlayın. Piştikten sonra hamurunu açmaya başlatın. Sonrasında hamuru açın ve küçük kareler şeklinde kesin. Pişen kıymayı bu karelere koyarak katlayın. Sonrasında 10-15 dakikalık yağ ve tuzlu suda kaynatın. Sonrasında mantı hazır olacaktır.