İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Mantı nasıl hazırlanır? Evde mantı yapmanın püf noktaları 2021

Mantı nasıl hazırlanır? Evde mantı yapmanın püf noktaları konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Şubat 18 Perşembe tarihindeki haberimizden Mantı nasıl hazırlanır? Evde mantı yapmanın püf noktaları hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 13:11
Mantı nasıl hazırlanır? Evde mantı yapmanın püf noktaları 2021
Takip Et:

Kayseri mantısı, Türk mutfağının en çok sevilen ve sevilerek yenen yemeklerinin başında gelmektedir. Hemen hemen her sofrada bulunmaktadır. Ünü sadece Kayseri ile sınırlı kalmamış ve tüm Türkiye’ye hatta dünyaya yayılmıştır. Mantı yapmak isteyen vatandaşlarımız ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir, mantı yapmanın püf noktaları nelerdir sorularının yanıtlarını arıyor.

Mantı Tarifi

  • 3 su bardağı un
  • 1 buçuk tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • Yarım bardak su

Mantının İçi İçin

  • 200 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • Pul biber
  • Tuz

Mantı Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle hamur yoğurmanız gerekecektir. Hamuru biraz sert hazırlamanız gerekiyor. Ele yapışmaması lazımdır. Sonrasında iç harcı hazırlayın. Soğanı, kıymayı, tuz ve pul biberle beraber tavada sotelemeye başlayın. Piştikten sonra hamurunu açmaya başlatın. Sonrasında hamuru açın ve küçük kareler şeklinde kesin. Pişen kıymayı bu karelere koyarak katlayın. Sonrasında 10-15 dakikalık yağ ve tuzlu suda kaynatın. Sonrasında mantı hazır olacaktır.



Son Güncelleme: 18.02.2021 13:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
#mantı Tarifi#Ev Mantısı#Mantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 18 - 19 şubat A 101 indirimleri
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 18 - 19 şubat A 101 indirimleri
Diyarbakır'da korkunç olay! Kan davalısıyla karşılaşınca kafasına sıktı
Diyarbakır'da korkunç olay! Kan davalısıyla karşılaşınca kafasına sıktı
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Tren ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Tren ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara 6 bin TL ceza!
2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara 6 bin TL ceza!
18 Şubat vaka verileri açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte 83 can kaybı
18 Şubat vaka verileri açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte 83 can kaybı
Manisa Salihli'de handa bulunan ofise kumar baskını!
Manisa Salihli'de handa bulunan ofise kumar baskını!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
2021 yılında yoklama kaçağı, asker kaçağı ve bakaya kalanlar için af çıkacak mı?
Tc kimlik kaybolduğunda yapılması gereken işlemler neler? 2021 Kayıp kimlik çıkartma ücreti
Exxen Bir Yeraltı Sit-Com’u oyuncu kadrosu ve karakterleri
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu ve karakter analizi
At kestanesinin faydaları nelerdir? At Kestanesiyle ilgili bilmedikleriniz!
HES kodu neden gelmiyor? HES kodu alma işlemleri
Engellilerin hangi hakları vardır? 2021 Engelli hakları
Vakıfbank 2021 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2021
Kar ne zaman yağacak? MGM'den son dakika kar açıklaması! 28 Kasım yurtta hava durumu
Şehirler arası yolculuk yasağı kimleri kapsıyor, yasak başladı mı? Seyahat izni nasıl alınır?
Ada konseyinde ilk eleme adayı ve 23 şubat 2020 Survivor SMS sonuçları
Sigortasız muayene ücreti ne kadar? Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Acil gelir belgesiz 25.000 TL kredi ihtiyacım var, nerden çekebilirim?
Behice ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Perseverance nedir, ne için kullanılıyor? NASA keşif aracı Perseverance özellikleri ne?
Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kredi borcu erteleyen bankalar hangileridir? Taşıt, İhtiyaç ve Konut kredisi erteleyen bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 19 Şubat 2021 Cuma
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.