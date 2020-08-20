İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Mantı nasıl hazırlanır? Evde mantı yapmanın püf noktaları 2020

Türk mutfağının en çok sevilen yemeklerinden biri olan mantı sofraları süslemeye devam ediyor. Mantı yapmak isteyen vatandaşlarımız ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir, mantı yapmanın püf noktaları nelerdir sorularının yanıtlarını arıyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:08
Mantı nasıl hazırlanır? Evde mantı yapmanın püf noktaları 2020
Takip Et:


Kayseri mantısı, Türk mutfağının en çok sevilen ve sevilerek yenen yemeklerinin başında gelmektedir. Hemen hemen her sofrada bulunmaktadır. Ünü sadece Kayseri ile sınırlı kalmamış ve tüm Türkiye’ye hatta dünyaya yayılmıştır. Mantı yapmak isteyen vatandaşlarımız ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir, mantı yapmanın püf noktaları nelerdir sorularının yanıtlarını arıyor.

Mantı Tarifi

  • 3 su bardağı un
  • 1 buçuk tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • Yarım bardak su

Mantının İçi İçin

  • 200 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • Pul biber
  • Tuz

Mantı Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle hamur yoğurmanız gerekecektir. Hamuru biraz sert hazırlamanız gerekiyor. Ele yapışmaması lazımdır. Sonrasında iç harcı hazırlayın. Soğanı, kıymayı, tuz ve pul biberle beraber tavada sotelemeye başlayın. Piştikten sonra hamurunu açmaya başlatın. Sonrasında hamuru açın ve küçük kareler şeklinde kesin. Pişen kıymayı bu karelere koyarak katlayın. Sonrasında 10-15 dakikalık yağ ve tuzlu suda kaynatın. Sonrasında mantı hazır olacaktır.



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
#Mantı#Ev Mantısı#mantı Tarifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
3 Belediyeye zabıta, itfaiye eri, memur ve şoför alım ilanı ve şartları
3 Belediyeye zabıta, itfaiye eri, memur ve şoför alım ilanı ve şartları
BİM okul kırtasiye ürünleri indirimleri 21 Ağustos
BİM okul kırtasiye ürünleri indirimleri 21 Ağustos
A 101 kırtasiye ürünleri indirimleri belli oldu 20 Ağustos
A 101 kırtasiye ürünleri indirimleri belli oldu 20 Ağustos

Popüler Haberler

2020 Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyon şartları
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
Playstation 5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye satış fiyatı belli oldu!
Koronavirüste kimler daha fazla risk altında? Korona virüs nasıl bulaşır?
Mahkeme Mahkeme kredi kartlarının aidatlarının geri ödenmesi için emsal karar verdi.! O parayı geri alabilirsiniz
S-400'ler ne zaman faliyete geçecek? Ne zaman konuşlandırılacaklar?
Göz bozukluğundan malulen erken emeklilik şartları nelerdir?
Öğretmen dizisi yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Öğretmen dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Sözün Değeri filminin konusu nedir?
Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesini önlemek için beslenme ve tedavi önerileri
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
Emekli olmayan ve başvuru yapan herkese geri ödemesiz 2 Bin 135 TL!
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Toyota Yaris Hibrit tanıtımı yapıldı! 2020 Toyota Yaris hibrit modelinin özellikleri ortaya çıktı
Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere kaymakamlık yardımları başladı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.