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Mantar yetiştiriciliği yapmak isteyenlere devlet desteği

Mantar yetiştiricisi olmak isteyen vatandaşlara devlet desteği sağlanıyor. Bu işi yapmak isteyen ve yeterli maddi desteği sağlayamayan çiftçiler için TKDK, KOSGEB ve Ziraat Bankaları tarafından çeşitli miktarlarda verilen maddi destek ile çiftçiler, kendi işlerini kurabiliyorlar. Konunun detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 Aralık 2021 Pazar 06:06
Mantar yetiştiriciliği yapmak isteyenlere devlet desteği
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Ülkemizde tarımla ilgili çalışmaları artırmak amacıyla mantar yetiştirmek isteyen vatandaşlara devlet kredi ve hibe desteği sağlanıyor. Bu konuda bilgisi olmayan ama mantar yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlara hızlı ve planlı bir şekilde kurs eğitimi verilerek bilgi almaları sağlanıyor. Mantar yetiştiriciliği hakkında kendilerini geliştiren vatandaşlar, üretim yapabiliyorlar. 

Maddi anlamda yeterli birikime sahip olamayanlar için TKDK, KOSGEB veya Ziraat Bankası' na giderek mantar kredisi başvurusunda bulunmaları gerekiyor.  

Mantar yetiştiriciliği ve bu pazara olan ilginin çokça artması çiftçilerin bu alana kaymasını sağlıyor. Bu kapsamda maddi durumu yetersiz çifçiler, mantar yetiştiriciliği yapabilmek için TKDK'nin sağladığı destek ile kültür ve istiridye mantarı yetiştiriciliği yapabiliyor. TKDK' desteği ile oluşturulan maddi yardım miktarı 30 bin TL olarak belirlendi. KOSGEB mantar üretimi için ayırdığı maddi destek tutarı, iki yılı kapsayah program dahilinde 60 bin TL olarak belirlendi. Mantar yetiştiriciliği için çiftçiler girişim sağlayarak bu alanda kendi işlerini yapabilme fırsatı yakalıyor. Ziraat Bankası mantar yetiştiriciliği kredisi ise düşük faiz oranları ile 50 bin TL olarak belirlendi. 

Mantar yetiştirmek isteyen çifçtçilere hibe desteği için belirtilen şartlar;

18-65 yaş arasında olmak, 

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çifçi olduğuna dair belge (ÇKS belgesi)

Kişinin herhangi bir vergi  veya SGK borcunun bulunmaması,

Mantar yetiştiriciliği için başvuruda bulunacak kişinin kurumun isteğiyle uyumlu bir proje ortaya koyması, 

Açacağı işletmenin uluslararası standartlara uygun olarak kurulması gerekiyor. 

Çalışan sayısının 10 kişiden az olduğu bir mikro işletme kurması gerekiyor. 

Mantar yetiştiriciliğine yapılan yatırımlar, kişinin 5 yıl mantar yetiştiriciliğini yapması durumunda sağlanıyor. 


Son Güncelleme: 19.12.2021 06:06
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