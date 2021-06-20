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Mantar toplamaya giden kadın dere kenarında ölü olarak bulundu

Memleketi olan Samsun'a gelen 24 yaşındaki genç bir kadın dere kenarında dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybetti.

20 Haziran 2021 Pazar 20:11
Mantar toplamaya giden kadın dere kenarında ölü olarak bulundu
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Yeniköy Mahallesi Azmanın Deresi mevkiinde 24 yaşındaki Esma Varlı adlı genç kadın yaşadığı Ankara’dan Samsun’a fındık sezonu yaklaştığı için geldi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Memleketine gelen genç kadın mantar toplamak için araziye giderken dengesini kaybederek dere kenarında bulunan kayalıklara düştü. Dere kenarında ölü olarak bulunan genç kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaşanılan ola ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 20.06.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
SamsunMantar Toplama
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