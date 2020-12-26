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Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarını sevindirecek haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni yılda belediye çalışanlarına müjdeyi verdi. Yaptığı açıklamasında belediyede görevli mesai çalışanların maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdiklerini söyledi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 22:03
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarını sevindirecek haber
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamasında yeni yıl için belediye çalışanları için planladıkları zam oranını açıklayarak çalışanlara müjdeyi verdi. Belediye çalışanlarının maaşlarını en az 3100 TL olmasını kararlaştırdıklarını belirten Mahsur Yavaş çalışanlarına tüm emekleri için ve çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

Alınan yeni kararın herkes için hayırlı olmasını dilerken 2021 yılı itibariyle alınacak en düşük ücretin 3100 TL olacağını müjdeledi.



Son Güncelleme: 26.12.2020 22:03
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Anahtar Kelimeler:
Mansur YavaşMüjde
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