Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü tarlada hayatını kaybetti!

ilinin Selendi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Selendi ilçesinde bağlı kırsal Mıdıklı Mahallesi'ndeki 45 U 888 plakalı traktörüne bağladığı tarım aleti ile tarlasındaki yabani otları süren Hidayet Akkuzu (55), direksiyon hakimiyetini yitirince traktör devrildi. Yaşanan kazayı gören yakınlarının olayı ihbar etmesi üzerine tarlaya itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda devrilen traktörün sürücüsü Hidayet Akkuzu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hidayet Akkuzu’nun cenazesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak morga götürüldü.