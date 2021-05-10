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Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü tarlada hayatını kaybetti!

Manisa'nın Selendi ileçsinde tarlasındaki yabaani otları sürdüğü sırada traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybeden vatandaş devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:55
Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü tarlada hayatını kaybetti!
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Manisa ilinin Selendi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Selendi ilçesinde bağlı kırsal Mıdıklı Mahallesi'ndeki 45 U 888 plakalı traktörüne bağladığı tarım aleti ile tarlasındaki yabani otları süren Hidayet Akkuzu (55), direksiyon hakimiyetini yitirince traktör devrildi. Yaşanan kazayı gören yakınlarının olayı ihbar etmesi üzerine tarlaya itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda devrilen traktörün sürücüsü Hidayet Akkuzu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hidayet Akkuzu’nun cenazesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak morga götürüldü.


Son Güncelleme: 10.05.2021 22:55
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Anahtar Kelimeler:
ManisaTraktör KazasıKaza Haberi
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