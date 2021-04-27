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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yanan sobanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı!

Manisa ilinin Alaşehir ilçesinde bulunan 2 katlı evin zemin katında ısınmak için sobayı yakan Mehmet Ç. isimli vatandaş sobanın kapağını kapatır kapatmaz yaşanan patlama sonucu yaralanırken patlamanın ardından çıkan yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.

27 Nisan 2021 Salı 00:31
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yanan sobanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı!
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Manisa ilinin Alaşehir ilçesinde yanan sobanın birdenbire patlaması sonucu meydana gelen yangın sonucu ev içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaşanan olay, saat 20.00 sularında Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliye Ç. ile torunu Mehmet Ç. oturdukları iki katlı evin zemin katında ısınmak için sobayı yaktı. Mehmet Ç. yanan sobanın kapağını kapattığı sırada sobada patlama meydana geldi. Sobadan sıçrayan kıvılcımların evdeki eşyaları tutuşturması ile yangın çıktı. Patlamanın ardından alevler içinde kalan Aliye Ç. ile torunu kendilerini güçlükle dışarıya attılar. Evden yükselen alevleri gören komşular tarafından yanan evin ihbar edilmesi sonucu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sobanın patlaması sonucu yaralanan Mehmet Ç. isimli vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenilirken soba patlayan evde maddi hasar oluştu. Evleri yanan ailenin akrabası olan Mehmet Korkmaz, "Mehmet sobayı yakmış, sobanın kapaklarını kapatmış. Sobanın kapaklarını kapatmasıyla beraber soba patlamış ve evi alevler sarmış. Kollarında ve yüzlerinde yanıklar oluşmuş" şeklinde konuştu. Ekipler çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattılar.




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:31
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ManisaAlaşehir Soba PatlamasıSoba YangınıYangın Haberi
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