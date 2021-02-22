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Manisa'daki silahlı kavga! 1 kişi yaralı,1 kişi ölü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı! Yaralanan kardeşlerden biri ölürken diğeri hastanede tedavi altına alındı. Olay ile ilgisi bulunan 2 kişi tutuklandı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:10
Manisa'daki silahlı kavga! 1 kişi yaralı,1 kişi ölü
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Manisa’nın Kırkağaç'ın Hıdırağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre  aralarında husumet olan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Öner Ü. ve C.Ü kardeşler, silahla yaralandı. Yaşanan olayın polis ekiplerine ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı kardeşlerden Öner. Ü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken C.Ü. hastanede tedavisi devam ediyor.

Öte yandan çıkan olay ile alakalı  Polis ekipleri olay ile bağlantısı bulunan N.Ş, O.Ş, L.Ş. ve S.Ş'yi gözaltına aldı.

Alınan ifadeler sonrasında L.Ş. ve S.Ş serbest bırakılırken, diğer şüpheliler  O.Ş. ile N.Ş. ise çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildiler.



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:10
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Anahtar Kelimeler:
ManisaKavga
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