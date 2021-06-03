Manisa'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!

’nınilçesinde traktörün devrilerek şarampole yuvarlandığıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. O.E (45) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yukarıbozkır Mahallesi Arpa Deresi mevkiiinde şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün eşi Emine E’nin (44) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşanan kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ve kızı R.E. (16) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldılar.