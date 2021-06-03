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Manisa'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürüvüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen traktörün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

03 Haziran 2021 Perşembe 23:51
Manisa'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde traktörün devrilerek şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. O.E (45) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yukarıbozkır Mahallesi Arpa Deresi mevkiiinde şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün eşi Emine E’nin (44) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşanan kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ve kızı R.E. (16) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldılar.


Son Güncelleme: 03.06.2021 23:51
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Anahtar Kelimeler:
ManisaTurgutluTraktör KazasıKaza
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