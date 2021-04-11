Manisa'da trafik kazası! 3 kişi can verdi

3 kişinin canından olduğu feci trafik kazası sabah saatlerinde Manisa Ahmetli ilçesinde yaşandı.
Sabah saatlerinde 39 yaşındaki Ahmet Doğan'ın sürücüsü olduğu içinde sürücü dahil 3 kişinin bulunduğu araç, seyir halindeyken, Doğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolünün kaybolmasıyla yoldan çıkan araç yol kenarında menfeze çarparak parçalandı.
3 kişi kaza yerinde can verdi
Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza bölgesine jandarma , kurtarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza mahaline gelen ekipler parçalanan araç içinde bulunan sürücü, 39 yaşındaki Nuri ve 36 yaşındaki Oya Palabıyık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Son Güncelleme: 11.04.2021 16:52