Manisa'da trafik kazası! 3 kişi can verdi

3 kişinin canından olduğu feci trafik kazası sabah saatlerinde Manisa Ahmetli ilçesinde yaşandı.

Sabah saatlerinde 39 yaşındaki Ahmet Doğan'ın sürücüsü olduğu içinde sürücü dahil 3 kişinin bulunduğu araç, seyir halindeyken, Doğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolünün kaybolmasıyla yoldan çıkan araç yol kenarında menfeze çarparak parçalandı.

3 kişi kaza yerinde can verdi

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza bölgesine jandarma , kurtarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza mahaline gelen ekipler parçalanan araç içinde bulunan sürücü, 39 yaşındaki Nuri ve 36 yaşındaki Oya Palabıyık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler yapılan savcılık incelemesinden sonra morga kaldırılırken, ekiplerin kısa süren çalışması sonrasın araç karayolunda çekilde ve trafik normale döndü.