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Manisa'da tarlada bir biçerdöverden çıkan kıvılcım koca tarlayı yıktı

Biçerdöverden çıkan kıvılcım koca tarlayı yakarken 250 dönümlük buğday ve arpa ekili alan kullanılmaz hale geldi.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:00
Manisa'da tarlada bir biçerdöverden çıkan kıvılcım koca tarlayı yıktı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen yangında edinilen bilgilere göre tarlada Biçerdövere ait çarkların taşlara vurması sonucu çıkan kıvılcım nedeniyle tarlada yangın başladı. Çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı toplam 8 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile toplam 21 personel müdahalede bulundu.

250 DÖNÜMLÜK EKİLİ ALAN KÜL OLDU

Yangın çıkan tarlada 8 üreticiye ait toplam 40 dönümü arpa, 210 dönümü buğday olan toplam 250 dönüm ekili dikili alan bulunuyordu. Alevlerin bir anda sardığı tarlada itfaiye ekiplerinin uğraşları neticesinde 1 saat süren çalışmalar neticesinde söndürebildi. Buğday ve arpa ekili tarlaların bulunduğu  alandaki tüm ekinler ve bitki örtüsü yanarken koca tarla kullanılmaz hale geldi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
ManisaYangın
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