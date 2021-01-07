Manisa'da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir kişinin can verdiği, bir kişininde yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Manisa Alaşehir'de meydana geldi.
40 yaşındaki Fatih Özeren isimli sürücünün kullandığı süt taşıyan tanker, karayolunda Salihli yönünde yolda hareket halindeyken, aynı yönde giden ve sürücüsünün Hakkı Eriş olduğu kamyonet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza mahaline jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi.
Jandarma feci kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 07.01.2021 22:43