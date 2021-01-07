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Manisa'da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Akşam saatlerinde Manisa Alaşehir'de süt taşıyan tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 22:43
Manisa'da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Bir kişinin can verdiği, bir kişininde yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Manisa Alaşehir'de meydana geldi.

40 yaşındaki Fatih Özeren isimli sürücünün kullandığı süt taşıyan tanker, karayolunda Salihli yönünde yolda hareket halindeyken, aynı yönde giden ve sürücüsünün Hakkı Eriş olduğu kamyonet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza mahaline jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Olay yerine gelen Sağlık personeli yaptığı ilk incelemede kamyonet sürücüsü Eriş'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini, süt tankeri sürücüsünün ise yaralandığı belirledi. YAralı sürücü yapılan ilk müdahaleden sonra devlet hastanesine kaldırılırken, Eriş'in cansız bedeni yapılan incelemeden sonra morga kaldırıldı.

Jandarma feci kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 22:43
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Anahtar Kelimeler:
ManisaAlaşehir Kaza
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