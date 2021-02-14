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Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde M.K. yönetimindeki hafif ticari araç seyir halindeyken alevler içinde kaldı. Aracın sürücüsü M.K. hemen İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükişehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Bilinmeyen nedenle yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

14 Şubat 2021 Pazar 20:02
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
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Manisa’da Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alevler İçinde Kaldı!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeyken birden bire alevler içinde kalan hafif ticari araç hurdaya döndü.

İzmir Caddesi'nde M.K yönetimindeki 35 AH 5101 plakalı hafif ticari araç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı civarında birden bire alevler içinde kaldı. M.K. kontrolündeki hafif ticari aracı yol kenarına çekerek, İtfaiye ekiplerini çağırdı.Hafif ticari araç yangınına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yanan aracı söndürdü. Nedeni bilinmeyen şekilde birden bire yanan hafif ticari araç hurdaya döndü.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:02
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