Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!

14 Şubat 2021 Pazar 20:02
Manisa’da Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alevler İçinde Kaldı!
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeyken birden bire alevler içinde kalan hafif ticari araç hurdaya döndü.
İzmir Caddesi'nde M.K yönetimindeki 35 AH 5101 plakalı hafif ticari araç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı civarında birden bire alevler içinde kaldı. M.K. kontrolündeki hafif ticari aracı yol kenarına çekerek, İtfaiye ekiplerini çağırdı.Hafif ticari araç yangını
na Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yanan aracı söndürdü. Nedeni bilinmeyen şekilde birden bire yanan hafif ticari araç hurdaya döndü.
Son Güncelleme: 14.02.2021 20:02
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