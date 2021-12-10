Manisa'da otomobilin TIR'a çarptığı kaza genç anneyi hayattan kopardı!

Kaza Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ankara-İzmir E96 kara yolunda meydana geldi. Mersinli Mahallesine yakın yerlerde meydana gelen kazada Ahmet Akıncı'nın (28) kullandığı bir otomobil, aynı yönde seyir halinde ilerleyen Erdem A. (42) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çapmanın şiddetiyle otomobil refüje çarparken aracın ön kısmı tamamen parçalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerinde bölgeye sağlık, itfaiye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerinde olan ekipler itfaiye ekiplerinin de desteğiyle araç içinde sıkışan aileyi bulundukları yerden çıkardılar.

Yapılan ilk kontrolde araç içinde bulunan Burcu Akıncı'nın (23) hayatını kaybettiği belirlenirken eşi Ahmet Akıncı ile 1 yaşındaki oğulları Deniz'in yaralandığı tespit edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.