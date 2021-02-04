Manisa'da otomobil ile tanker kazası! 1 ölü 1 yaralı

1 kişinin can verdiği, bir kişinin ise yaralandığı feci trafik kazası gündüz saatlerinde Manisa Kula'da yaşandı.

Kula İzmir karayolunda 74 yaşındaki Yaşar Şenol'un sürücüsü olduğu otomobil yolda seyir halindeyken, bir anlık dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen 64 yaşındaki Muhsin Deveci'nin sürdüğü tankere arkasından çarptı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi. Oalya yerine gelen gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında Şenol çiftini devlet hastanesine kaldırdı.

Hastanedeki tüm çabalara rağmen otomobilde ki yolcu Nafiye Şenol hayatını kaybetti. Sürücü Yaşar Şenol ise yapılan müdahalelerden sonra tedavisinin devamı için başka bir hastaneye sevk edildi.