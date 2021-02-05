Manisa'da otomobil ile iş makinesi kazası! 2 ölü 2 yaralı

2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 2 kişinin ise yaralandığı trafik kazası bugün Manisa Alaşehir'de meydana geldi.
Bugün Alaşehir'de yaşana kazada ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobilin sürücüsü yolda seyir halindeyken , bir anlık dikkatsizliği sonucu aynı yönde ilerleyen iş makinesine arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.
2 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 05.02.2021 21:43