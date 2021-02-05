Manisa'da otomobil ile iş makinesi kazası! 2 ölü 2 yaralı

2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 2 kişinin ise yaralandığı trafik kazası bugün Manisa Alaşehir'de meydana geldi.

Bugün Alaşehir'de yaşana kazada ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobilin sürücüsü yolda seyir halindeyken , bir anlık dikkatsizliği sonucu aynı yönde ilerleyen iş makinesine arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

2 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan ve yaralanan 1'i çocuk 2 kişiyi yaralı olarak çıkartıktan sonra hemen hastaneye kaldırdı. Kaza yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.