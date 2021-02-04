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Manisa'da ölü bulunan 4 gencin ölüm nedeni belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Manisa Ahmetli ilçesinde 4 gencin cansız bedenlerinin yan yana bulunması sonucu süren soruşmada gençlerin ölüm sebebi belli oldu.

04 Şubat 2021 Perşembe 15:07
Manisa'da ölü bulunan 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
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Geçtiğimiz gün Manisa Ahmetli ilçesinde 4 gencin cansız bedenleri yol kenarında bulunmuş ve ülke gündemine oturmuştu. Gençlerin ölüm sebebi yürütülen soruşturma ve yapılan otopsi sonrasında netlik kazandı.

4 GENCİN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Otopsi raporunda gençlerden Ümit Zangal'ın aldığı uyuşturucu sebebiyle, 22 yaşındaki Muharrem Zengin, 24 yaşıdanki  Neşet Dalgın  ve 23 yaşındaki Serkan Zangal'ın ise tüfekle intihar sonucu öldükleri belirtildi.

Gençlerden 3'ü ölmeden kısa bir süre önce video çekmiş ve çektikleri videoyu Mert isimli bir kişiye gönderdikleri ortaya çıkmıştı.

 

Ülke gündemine oturan olay geçtiğimiz Pazar günü Manisa Ahmetli'de yaşanmış ard arda duyulan silah seslerinden sonra vatandaşlar jandarmaya haber vermiş ve ekipler olaye yerine gittiklerinde 4 gencin cansız bedenleri ile karşılaşmıştı.

Bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edilmişti.

 

 

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 15:07
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4 Gencin ölüm Sebebi Belli OlduIntiharManisa Ahmetli
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