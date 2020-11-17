İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Manisa'da korkunç olay! Kocasına kurşun yağdırıp intihar ett

Manisa Akhisar'da 56 yaşındaki Nevin D. isimli kadın geçimsizlik nedeniyle boşanma sürecinde olduğu eşi Cengiz D.'yi kurşunlayarak ağır yaralandıktan sonra, 7.kattan aşağıya kendini bıraktı.

17 Kasım 2020 Salı 11:48
Manisa'da korkunç olay! Kocasına kurşun yağdırıp intihar ett
Takip Et:

Feci olay dün akşam saatlerinde Manisa Akhisar'da yaşandı.

İlçede yaşayan 56 yaşındaki Nevin D. ile 54 yaşındaki Cengiz D. geçimsizli sebebiyle boşanma sürecindeydi. Dün gece ikili arasında çıkan tartışmada Nevin D. isimli kadın yanında taşıdığı silahını çekip eşine bir kaç el ateş etti. Ağır yaralanan Cengiz D. olduğun yere yığılırken, Nevin D. ise  olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Cengiz D. önce devlet hastanesine sonrada Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

EŞİNİ VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ


Nevin D. ise olaydan kısa bir süre sonra bir apartmanın 7.katına çıkarak kendini aşağı bıraktı. İntihar eden Nevin D. hayatını kaybederken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 11:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ManisaAkhisarIntiharCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu'nda bekçi bıçaklı saldırganı ayağından vurdu
Beyoğlu'nda bekçi bıçaklı saldırganı ayağından vurdu
Makas atarak ilerleyen otomobil ağaca çarptı
Makas atarak ilerleyen otomobil ağaca çarptı
Pendik'te ilginç bir hırsızlık
Pendik'te ilginç bir hırsızlık
İstanbul'da manzara aynı! Sırada ve araç içinde sosyal mesafe unutuldu
İstanbul'da manzara aynı! Sırada ve araç içinde sosyal mesafe unutuldu
Kur’an-ı Kerim’i yırtan Youtuber İbrahim Atabey kimdir? İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlatıldı!
Kur’an-ı Kerim’i yırtan Youtuber İbrahim Atabey kimdir? İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlatıldı!
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti

Popüler Haberler

Trendyol kargo takip ve sorgulama
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2020 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
SGK, kısmi istihdam bildirimlerini kontrol edecek
E-fatura nasıl kullanılır? Hangi firmalar e faturaya geçmek zorunda?
Devletten elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Elektrik faturası desteği sorgulama
KOSGEB başvurularında istenen belgeler
Emekli promosyonları ne kadardır? 2020 Banka promosyon ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sencer Yorgos'un tuzağına düştü
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2020 Askerlik işlemleri
Açık Öğretim Lisesi kaç kredi ile bitirilir? AÖL bitirme koşulları 2020
Taksim opera binası ne zaman hizmete açılacak?
21 Eylül Cumartesi Reyting sonuçları Kalk Gidelim, Fox Ana Haber Hafta Sonu, Güven Bana reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi Kampanyası nedi, başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası genç çiftçi kredisi almak için genel şartlar
İslami helal kredi veren bankalar hangileridir?
RB Leipzig Galatasaray maçı nasıl izlenir? RB Leipzig Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak?
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2020 HES kodu işlemleri
Rapor parası merkeze gönderildi ne demektir?
A101'de satılacak Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici nasıl, alınır mı?
Engelli raporu yenileme nasıl yapılır? 2020 Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli evraklar
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
Whatsapp bellek dolu hatası nasıl çözülür? Whatsapp dahili bellek sorunu!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.