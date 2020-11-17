Manisa'da korkunç olay! Kocasına kurşun yağdırıp intihar ett

Feci olay dün akşam saatlerinde Manisa Akhisar'da yaşandı.

İlçede yaşayan 56 yaşındaki Nevin D. ile 54 yaşındaki Cengiz D. geçimsizli sebebiyle boşanma sürecindeydi. Dün gece ikili arasında çıkan tartışmada Nevin D. isimli kadın yanında taşıdığı silahını çekip eşine bir kaç el ateş etti. Ağır yaralanan Cengiz D. olduğun yere yığılırken, Nevin D. ise olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Cengiz D. önce devlet hastanesine sonrada Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

EŞİNİ VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

Nevin D. ise olaydan kısa bir süre sonra bir apartmanın 7.katına çıkarak kendini aşağı bıraktı. İntihar eden Nevin D. hayatını kaybederken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.