Manisa'da kaybolan 76 yaşındaki kişi nehirde ölü bulundu

Dün Manisa merkezde yaşanan olayda kentte esnaflık yapan 76 yaşındaki Muammer Akkaya isimli kişiden uzun süre haber alınmayınca ailesi jandarmaya kayıp ilanında bulundu.

Ekipler yapmış olduğu araştırma sonrasında yaşlı adama ait otomobili Gediz Nehri kenarında buldu. Bu durum üzerine jandarma ekipleri nehrin kenarında arama çalışmalarını hızlandırdı.

Aramaya AFAD, AKUT ve sualtı arama ekipleride katıldı ve Gediz Nehrinin içinde de çalışmalar başladı. Ekipler aramalarda Drone kullanırken, sualtı ekipleri ise nehrin bazı bölgelerinde dalış yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden kayıp kişinin oğlu Mahir Akkaya, gazetecilere, babasının herhangi bir sorunu olmadığını belirtti.

Ekipler, bir süre sonra Akkaya'nın cesedini, otomobilin terk edildiği bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta nehir yatağında buldu.