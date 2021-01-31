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Manisa'da kan donduran olay! 4 genç vurularak öldürüldü

Manisa Ahmetli ilçesinde kırsal alanlarda yaşları 20 ila 24 arasında değişen 4 kişinin cansız bedenleri bir çiftçi tarafından bulundu.

31 Ocak 2021 Pazar 22:15
Manisa'da kan donduran olay! 4 genç vurularak öldürüldü
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Kan donduran olay bugün Manisa Ahmetli ilçesi kırsal alanda yaşandı.

İlçede yaşayan bir çiftçi gündüz saatlerinde kendi tarlasından dönerken yol kenarında yatan 4 kişiyi fark etti. Yanlarına yaklaşan çiftçi 4 kişinin cansız olduğunu görünce durumu hemen jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerinde cesetlerin olduğu bölgeye jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Tarlalık alanlara gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede 23 yaşındaki Serkan Zangal, 20 yaşındaki Ümit Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 24 yaşındaki Neşet Dalgın olduğunu ve gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

4 GENÇ ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Jandarma yaptığı detaylı incelemede 4 gençten 3'ünün başlarında tabancayla vurulduğunu belirledi. Ayrıca yapılan incelemede tüfeğin hayatını kaybeden gençlerden Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gençlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumunun morguna kaldırılırken, olayı öğrenen gençlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatırken, gençlerin ölüm sebebinin belli olması için incelemesini sürdürüyor.

 

 

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 22:15
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Anahtar Kelimeler:
ManisaCinayet
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