Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı!

’nınilçesindeyaptıkları sırada suçüstü yapılan 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Kırkağaç ilçesine bağlı jandarma ekipleri tarafından Bakır Mahallesi Sanıç mevkiinde gerçekleştirilen devriye esnasında kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu kaçak kazı yaptıkları iddia edilen O.S. (52), S.S. (38) ve A.E. (39) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüpheli 3 şahsın karakoldaki işlemleri devam ediyor.