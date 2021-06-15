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Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

15 Haziran 2021 Salı 22:24
Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı!
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Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yapılan 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Kırkağaç ilçesine bağlı jandarma ekipleri tarafından Bakır Mahallesi Sanıç mevkiinde gerçekleştirilen devriye esnasında kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu kaçak kazı yaptıkları iddia edilen O.S. (52), S.S. (38) ve A.E. (39) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüpheli 3 şahsın karakoldaki işlemleri devam ediyor.


Son Güncelleme: 15.06.2021 22:24
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Anahtar Kelimeler:
ManisaKırkağaçKaçak Kazı
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