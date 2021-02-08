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Manisa'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı!

Manisa'da kaçak kazı ihbarı alan Jandarma ekipleri 6 kişiyi suçüstü yaparak yakaladı. Üzerlerinden 2 metal detektörü, 4 çapa, 1 tablet ve detektörler için kullanılan malzemeler çıkan 6 kişi gerekli işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:17
Manisa'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı!
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Manisa’da İzinsiz Kazı Yapan 6 kişi Suçüstu Yakalandı!

Manisa’da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yapılarak yakalandı.

Manisa’nın Yunus Emre ve Kula ilçelerinde izinsiz şekilde kazı yapan 6 kişi Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Kula ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde İ.G. (56) ve M.E. (36) ile Yunus Emre'nin Ortaköy Mahallesi'nde N.Y. (47), E.K. (60), H.G. (47) ve E.Y'nin (55) kaçak kazı yaptıkları tespit edildi.

Suçüstü yapılarak yakalanan şüphelilerin üst araması sonucunda; 2 metal detektörü, 4 çapa, 1 tablet ve detektörler için kullanılan malzemeler yakalandı.

İzinsiz kazı yapan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin sonrasında savcılık tarafından serbest bırakıldılar.



Son Güncelleme: 08.02.2021 19:17
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