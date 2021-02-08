Manisa'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı!

Manisa’da İzinsiz Kazı Yapan 6 kişi Suçüstu Yakalandı!
Manisa’da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yapılarak yakalandı.
Manisa’nın Yunus Emre ve Kula ilçelerinde izinsiz şekilde kazı yapan 6 kişi Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalandı.
Suçüstü yapılarak yakalanan şüphelilerin üst araması sonucunda; 2 metal detektörü, 4 çapa, 1 tablet ve detektörler için kullanılan malzemeler yakalandı.
İzinsiz kazı yapan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin sonrasında savcılık tarafından serbest bırakıldılar.
Son Güncelleme: 08.02.2021 19:17