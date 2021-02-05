Manisa’da intihar eden 4 gencin ölüm nedeni ne?

Manisa ilinin Ahmetli ilçesinde bir tarlada yan yana ölü halde bulunan dört gencin ölüm nedenleri belli oldu. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal daire Başkanlığından merakla beklenen rapor çıktı. Başsavcılığın incelediği rapora göre 20 yaşındaki Ümit Zangal adlı kişinin uyuşturucudan hayatını kaybettiği, 22 yaşında Muharrem Zengin, 24 yaşında Neşet Dalgın ve 23 yaşında Serkan Zangal’ın ise av tüfeğiyle intihar ettikleri öğrenildi.

Çektikleri video sır perdesini araladı

Manisa’da tarlada ölü bulunan dört gençten üçünün intihar ettiği, ölmeden öncede video çekerek intihar edenlerden Neşet Dalgının kardeşi Mert Dalgın’a gönderdikleri öğrenilmişti. Videoda uyuşturucudan ölen Ümit Zangal olmazken, diğer gençler aldıkları alkolün etkisi ile videoda ‘Biz gidiyoruz. Yapamadık. Öbür tarafta görüşürüz’ şeklinde seslendikleri öğrenildi.

Videonun gönderildiği kişi olan Mert Dalgın, videoyu seyredince alkolün etkisinde oldukları ve bu yüzdende alay ettikleri düşündüğünü bu nedenle de videoyu sildiğini söyledi.