Manisa’da görme engelli bireylerin eğitimi için çeşitli desteklerde bulunuldu

tarafından Manisa’da birçok görme engelli bireyin eğitim gördüğü bir okula çeşitli materyallerle yardımda bulunuldu.tarafından üretilen çeşitli satrançlar, haritalar ve zeka oyunlarının bir görme engelliler okuluna dağıtıldığı söylendi. Ülke çapında birçok kişinin bağışlayarak destek çıktığı beyaz bastonlar da bu okullara bağışlandı. Manisa Milli Eğitim Müdürü olan, çocukların engelsiz, eşit ve ön yargısız bir toplum içerisinde hayatlarına devam edebilmeleri için elinden geleni yapacağını ve bu tarz çalışmalara devam edileceğini dile getirdi. Yapılan açıklamalar ve bağışlanan materyaller için çocuklar minnettar olduklarını ve bu duruma çok sevindiklerini dile getirdiler.