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Manisa’da görme engelli bireylerin eğitimi için çeşitli desteklerde bulunuldu

Manisa’da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görme engelli bireylerin eğitim gördüğü bir okula destekte bulunuldu. Dağıtılan çeşitli materyaller için öğrenciler minnettar.

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:32
Manisa’da görme engelli bireylerin eğitimi için çeşitli desteklerde bulunuldu
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Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Manisa’da birçok görme engelli bireyin eğitim gördüğü bir okula çeşitli materyallerle yardımda bulunuldu. Dokunsal Materyaller Atölyesi tarafından üretilen çeşitli satrançlar, haritalar ve zeka oyunlarının bir görme engelliler okuluna dağıtıldığı söylendi. Ülke çapında birçok kişinin bağışlayarak destek çıktığı beyaz bastonlar da bu okullara bağışlandı. Manisa Milli Eğitim Müdürü olan Mustafa Dikici, çocukların engelsiz, eşit ve ön yargısız bir toplum içerisinde hayatlarına devam edebilmeleri için elinden geleni yapacağını ve bu tarz çalışmalara devam edileceğini dile getirdi. Yapılan açıklamalar ve bağışlanan materyaller için çocuklar minnettar olduklarını ve bu duruma çok sevindiklerini dile getirdiler.



Son Güncelleme: 13.02.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
ManisaMilli Eğitim MüdürlüğüDokunsal Materyaller AtölyesiMustafa Dikici
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