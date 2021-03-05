Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti!

Manisa’nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Hasan Ulus'un (78) kullandığı odun yüklü traktör, Söğütçük Mahallesi'nde devrildi. Yaşanan kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ulus’un hayatını kaybettiğini belirledi. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.