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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti!

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarlada çalıştığı sırada devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

05 Mart 2021 Cuma 20:02
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti!
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Manisa’nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Hasan Ulus'un (78) kullandığı odun yüklü traktör, Söğütçük Mahallesi'nde devrildi. Yaşanan kazanın ihbarı üzerine  bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ulus’un hayatını kaybettiğini belirledi. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.



Son Güncelleme: 05.03.2021 20:02
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Manisa Traktör KazasıKaza Haberi
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