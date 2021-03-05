Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti!
Manisa'nın Demirci ilçesinde tarlada çalıştığı sırada devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
05 Mart 2021 Cuma 20:02
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Manisa’nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Hasan Ulus'un (78) kullandığı odun yüklü traktör, Söğütçük Mahallesi'nde devrildi. Yaşanan kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ulus’un hayatını kaybettiğini belirledi. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.
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