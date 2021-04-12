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Manisa'da devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

12 Nisan 2021 Pazartesi 22:05
Manisa'da devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
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Manisa Akhisar’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki Yaşar Yılmaz adında bir kişinin kullandığı traktör istinat duvarına çarparak zemine devrildi. Traktörün duvara çarpmasıyla5 metre yükseklikten aşağı zemine düşen traktörün sürücüsü Yılmaz ağır bir şekilde yaralandı. Yaşanan kazanın ilgili birimlere ihbar edilmesiyle olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde traktör sürücüsü Yasar Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Yaşar Yılmaz’ın sıkışan cesedi çıkartılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.




Son Güncelleme: 12.04.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
ManisaKaza
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