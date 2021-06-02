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Manisa'da darbe dilerek silah zoruyla senet imzalatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, silah zoruyla bir kişi darp edilerek zorla senet imzalatıldı. Olay ile ilgisi bulunan 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:08
Manisa'da darbe dilerek silah zoruyla senet imzalatıldı
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4 gün önce Manisa Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre M.B. adlı bir kişi  iddialara göre 22 yaşındaki Kübra T. 30 yaşındaki Rıdvan K., 30 yaşındaki Fatih D, 23 yaşındaki Barış K. ve 2 şüpheli ile birlikte silah zoruyla ovaya götürüldü.

DARP EDİLDİ ZORLA SENET İMZALATILDI

Zorla götürüldüğü ovada darbeliden M.B.'ye silah zoruyla senet imzalatan şüpheliler, daha sonra senetleri imzalattıktan sonra M.B.’yi serbest bıraktılar. Olayın ardından  emniyete giden  M.B., kendisini darp eden  6 şüpheliden şikayetçi oldu.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

M.B.’nin şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri,  şüphelilerin takibi sonrasında düzenlenen eş zamanlı operasyon ile arama yapılan adreslerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Adreslerde yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

1'İ KADIN OLMAK ÜZERE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler emniyete götürülerek buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Öte yandan üzerinden uyuşturucu madde çıkan Kübra T hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma, Rıdvan K., Fatih D. ve Barış K. hakkında ise kişi hürriyetinden yoksun bırakma  gibi suçlardan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.6 şüpheliden ismi öğrenilemeyen diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 00:08
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Anahtar Kelimeler:
ManisaTurgutlu
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