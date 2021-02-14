Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde iki küçük çocuk ailelerinden izinsiz traktör turuna çıktılar. Aileleri görmeden sinsice bir şekilde traktörü çalmayı başaran on ve on üç yaşlarında iki çocuk traktör turuna çıktılar. Çocukları traktörün üzerinde gören köy sakinleri panik oldu. Hem çocukların traktörü sürüşünden etkilenen hem de çocuklar için endişelen köy halkı çocukların traktör turuna bakakaldı. Arkadaşlarını da etkilemeyi başaran iki çocuk, hiçbir şey yaşanmamış gibi bir süre heveslerini almalarının ardından traktörle birlikte eve geri döndü.