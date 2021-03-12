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Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir mahalle korona-virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

12 Mart 2021 Cuma 23:52
Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
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Manisa’nın Akhisar İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Akhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Sabit Kaya başkanlığında toplandığı bildirildi. Yapılan toplantı sonrasında alınan kararlar açıklandı. Açıklamaya göre Akhisar’ın mahallelerinden biri olan Gökçeahmet Mahallesi'nde vatandaşlara yapılan testler sonucunda çıkan pozitif vakaların artması nedeniyle bir takım önlemlerin alınması gerektiği söylendi. Toplum sağlığını korumak amacıyla alınan karar gereği mahalle 12 Mart 2021 saat 17.00'den itibaren 10 gün süreyle karantinaya alındığının bilgisi verildi.

Öte yandan mahallede bulunan tedbir amaçlı Gökçeahmet Ortaokulu ile Şehit Fevzi Kıral İlköğretim Okulunda 10 gün boyunca eğitime ara verildiği belirtildi



Son Güncelleme: 12.03.2021 23:52
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Anahtar Kelimeler:
ManisaAkhisarKarantina
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