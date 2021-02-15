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Manisa'da aile faciası

Manisa'da yaşanan olayda 22 yaşındaki Hüseyin Özcan, annesini vuran babasının ve o esnada evde bulunan babaannesini vurarak öldürdü.

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:03
Manisa'da aile faciası
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Bir ailenin yok olduğu olay Manisa Alaşehir'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre Manisa Alaşehir'de yaşayan 41 yaşındaki Süleyman Özcan ve aynı yaştaki eşi Raziye Özcan arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte öfkelenen Süleyman Özcan eline geçirdiği tüfekle eşini vurrdu. Olayı gören 22 yaşındaki Hüseyin Özcan babasına bıçakla saldırdı ve elindeki tüfeği alıp, evde bulunan babaannesi 82 yaşındaki Karanfil Özcan'ı da vurdu.

22 yaşındaki gencin haber vermesiyle birlikte eve jandarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Eve gelen ekipler anne, baba ve babaannenin evde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hüseyin Özcan ise hafif yaralı olarak ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

BİR AİLE YOK OLDU

Mahalle'nin muhtarı Mustafa Çetin olaya ilişkin, "Bu gece köyümde bir olay yaşandı. Anlatmakta zorlanıyorum bir aile yok oldu. Jandarmanın aramasıyla haberim oldu." dedi.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 10:03
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Anahtar Kelimeler:
ManisaAile Yok Oldu
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