Manisa'da aile faciası

Bir ailenin yok olduğu olay Manisa Alaşehir'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre Manisa Alaşehir'de yaşayan 41 yaşındaki Süleyman Özcan ve aynı yaştaki eşi Raziye Özcan arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte öfkelenen Süleyman Özcan eline geçirdiği tüfekle eşini vurrdu. Olayı gören 22 yaşındaki Hüseyin Özcan babasına bıçakla saldırdı ve elindeki tüfeği alıp, evde bulunan babaannesi 82 yaşındaki Karanfil Özcan'ı da vurdu.

BİR AİLE YOK OLDU

22 yaşındaki gencin haber vermesiyle birlikte eve jandarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Eve gelen ekipler anne, baba ve babaannenin evde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hüseyin Özcan ise hafif yaralı olarak ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mahalle'nin muhtarı Mustafa Çetin olaya ilişkin, "Bu gece köyümde bir olay yaşandı. Anlatmakta zorlanıyorum bir aile yok oldu. Jandarmanın aramasıyla haberim oldu." dedi.