Manisa Turgutlu'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı!

’nınilçesinde amca çocukları arasında çıkan tartışmanınya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla yaralandı. Yaşanan olay Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olan amca çocukları M.A.S. (50) ile H.S. (45) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu olay esnasında M.A.S. tabancasıyla amcasının oğlu H.S. ve yanındaki arkadaşı Ö.K.’yi (47) yaraladı. Yaşanan silahlı kavganın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan H.S. ve Ö.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu hastanenin ardından Manisa Merkez Efendi Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan Ö.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. M.A.S. isimli vatandaş jandarma ekiplerince suç aleti tabancayla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Turgutlu Adliyesine sevk edilen M.A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanarak cezaevine gönderildi.