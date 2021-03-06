İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Manisa Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadale kapsamında 18 gram esrar maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:03
Manisa Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı!
Takip Et:

Manisa ilinin Sarıgöl ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon kapsamında 18 gram esrar maddesi ele geçirilirken 3 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i serbest bırakılırken 2 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Sorgulama Büro ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda üç kişi uyuşturucu maddelerle yakalanarak gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Sorgulama ekiplerinin gece ve sabaha karşı gerçekleştirdikleri operasyonlarda N.S. adlı şahsın üzerinde 3,4 gram esrar maddesi ve aparatları ele geçirildi. N.S. isimli şahıs polis ekipleri tarafından emniyete götürülmesinin ardından ifadesi alınarak hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, polis ekipleri tarafından şüphelenilen bir aracın durdurularak aranması sonucunda araç sürücüsü M.K. isimli şahsın da üzerinde 6,3 gram esrar maddesi ve uyuşturucu aparatları ele geçirilmesiyle beraber M.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.K.'nın sorgusunda uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen M.D. adlı kadının ikametinde yapılan aramada ise 8.8 gram esrar maddesi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. M.K. ve M.D. isimli şüpheliler polis ekipleri tarafından sorgularının bitmesinin ardında adliyeye sevk edildi. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde huzurun  ve güvenin sağlanacağına bununla beraber uyuşturucuyla mücadeleye hız kesmeden devam edileceğini belirtti.

İşte uyuşturucu operasyonundan bazı görüntüler;

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Manisa Uyuşturucu OperasyonuSarıgöl Uyuşturucu OperasyonuUyuşturucuyla Mücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı mı?
Toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı mı?
TSK Hukuk Sınıfı Subay Temini yazılı sınav yeri ve tarihi belli oldu!
TSK Hukuk Sınıfı Subay Temini yazılı sınav yeri ve tarihi belli oldu!
Adalet Bakanlığı'ndan Temizlik Görevlisi Alımı Duyurusu
Adalet Bakanlığı'ndan Temizlik Görevlisi Alımı Duyurusu
Günlük burç yorumları 5 Mart 2021 Cuma
Günlük burç yorumları 5 Mart 2021 Cuma
SGK İdari Para Cezası cezası hesaplama ve indirim dilekçesi örneği
SGK İdari Para Cezası cezası hesaplama ve indirim dilekçesi örneği

Popüler Haberler

Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2021 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Gönül Dağı dizisi 31 Ekim Cumartesi neden yayınlanmıyor?
Ramo dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Show tv ramo ne zaman başlayacak?
Benim Adım Melek Kenan kimdir? Gerçek adı nedir? Kadim Yaşar hakkında bilgiler
Hanuka bayramı nedir, kimin bayramıdır, kimler nasıl kutlar? Hanuka Bayramı ne zaman başlayacak? Hanuka bayramı tarihleri
PTT kargo takip isimle ve barkodlu sorgulama işlemleri
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları Mart 2021
SGK’dan teminat iadesi alma şartları nelerdir? 2021 Teminat iade yazısı nasıl yazılır?
2021 senesinde hangi yaz dizileri hangi kanalda yayınlanacak?
Yeşil Kart ne işe yarıyor? Kimler Yeşil Kart sahibi olabilir?
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.