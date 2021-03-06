Manisa Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı!

Manisa ilinin Sarıgöl ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon kapsamında 18 gram esrar maddesi ele geçirilirken 3 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i serbest bırakılırken 2 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Sorgulama Büro ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda üç kişi uyuşturucu maddelerle yakalanarak gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Sorgulama ekiplerinin gece ve sabaha karşı gerçekleştirdikleri operasyonlarda N.S. adlı şahsın üzerinde 3,4 gram esrar maddesi ve aparatları ele geçirildi. N.S. isimli şahıs polis ekipleri tarafından emniyete götürülmesinin ardından ifadesi alınarak hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, polis ekipleri tarafından şüphelenilen bir aracın durdurularak aranması sonucunda araç sürücüsü M.K. isimli şahsın da üzerinde 6,3 gram esrar maddesi ve uyuşturucu aparatları ele geçirilmesiyle beraber M.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.K.'nın sorgusunda uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen M.D. adlı kadının ikametinde yapılan aramada ise 8.8 gram esrar maddesi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. M.K. ve M.D. isimli şüpheliler polis ekipleri tarafından sorgularının bitmesinin ardında adliyeye sevk edildi. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde huzurun ve güvenin sağlanacağına bununla beraber uyuşturucuyla mücadeleye hız kesmeden devam edileceğini belirtti.

İşte uyuşturucu operasyonundan bazı görüntüler;