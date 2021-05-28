Manisa Kula'da zincirleme trafik kazası: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı!

Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu 1 ‘i çocuk 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kazaya 2 otomobil ile 1 pikap karıştı. Kaza, İzmir-Uşak kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Salih Yüksel kontrolündeki 26 EJ 449 plakalı otomobil, Selami Tayran idaresindeki 35 YF 672 plakalı pikaba çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan pikap, Murat Yıldırım’ın kullandığı 64 ABC 047 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmasın etkisiyle yağmur suyu tahliye kanalına pikap devrilirken, 64 ABC 047 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Safiye İçkeçen (4), Ebru İçkeçen (26) ve Güllü Çelik (46) kazada yaralandı. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;