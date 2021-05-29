Manisa Kula'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı!

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı. Yaşanan olay İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi kavşağında yaşandı. Alınan bilgilere göre, Günhan Dilber (49) kontrolündeki 35 ALE 595 plakalı BMW marka otomobil, Yurtbaşı Mahallesi kavşağından dönmek isteyen Kudret Tuncay (56) yönetimindeki 65 AJ 744 plakalı tıra arkadan çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Günhan Dilber yaralandı. Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ilk önce Kula Devlet Hastanesi’ne buranın ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;