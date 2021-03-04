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Manisa hangi risk grubunda yer alıyor? Manisa renk kodu ve Manisa'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı

Manisa hangi risk grubunda yer alıyor sorusu merak ediliyor. İllerin risk gruplarının açıklanmasının ardından vatandaşlar Manisa’nın renk kodu ne, Manisa’da sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorularını araştırmaya başladı.

04 Mart 2021 Perşembe 15:44
Manisa hangi risk grubunda yer alıyor? Manisa renk kodu ve Manisa'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı
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Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme süreci hakkında müjdeli haber verdi. Erdoğan, il bazında kademeli olarak yasakların esnetileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrılacağını düşük illerin mavi, orta illerin sarı, yüksek illerin turuncu ve çok yüksek riskli illerin ise kırmızı renkle gösterileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından vatandaşları kendi illerinin renk kodunu araştırmaya başladı.

Manisa renk kodu ve risk grubu

Bakan Koca tarafından açıklanan risk haritasında Manisa, orta riskli iller arasında yer aldı ve sarı renk koduyla gösterildi. Buna göre Manisa’da yasakların kalktığı illerden biri oldu.

İl il risk haritası

Düşük riskli

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta Riskli

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kademeli ve kontrollü normalleşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mavi ve sarı renk koduna sahip düşük ve orta riskli illerde yasakların esnetileceğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada illerin son durumlarını belirten haritayı paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında 20-26 Şubat tarihleri arasında illerdeki verilere göre düzenlenen haritanın iki haftalık periyotlarla güncelleneceğini ve ilerleyen günlerde son verilerin de açıklanacağını duyurdu. Bu kapsamda kademeli ve kontrollü şekilde devam edecek olan normalleşme sürecine ilişkin kabine toplantısında alınan kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı kademeli ve kontrollü normalleşme sürecine ilişkin alınan kararları 81 il valiliğine gönderdi. Genelgede düşük riskli ve orta riskli olan mavi ile sarı renk koduna sahip illerde yasakların esnetilmesine yer verildi.

Buna göre söz konusu illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı yalnızca 21:00 ile 05:00 arasında uygulanacak. Ayrıca ilk iki gruptaki illerde restoran, kafe ve yeme içme faaliyetleri gösteren işletmeler yarı yarıya olmak üzere 07:00 ile 19:00 arasında hizmet verecek. Yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde ise yasaklar devam edecek. Anca iki haftalık verilerin ardından vaka sayıları düşen illerde de yasaklar esnetilecek. Aynı şekilde vaka sayıları artan illerde de yasaklar geri gelebilecek.

Öte yandan çok yüksek riskli illerde valilik tarafından gerekli görülmesi halinde uygulanan yasaklara yenileri de eklenebilecek.

Son açıklanan vakalarda Manisa ili orta riskli illerin arasında yer aldı ve bu kapsamda yasaklar esnetildi. Yüksek riskli illerin en yoğun olduğu bölge ise açıklanan haritaya göre Karadeniz bölgesi olarak görüldü. Ayrıca İstanbul’da da son haftalarda vaka sayılarının ciddi bir artış içerisinde olduğu görüldü. Son haftalarda Karadeniz bölgesi illerinden Sinop, Samsun ve Giresun’un çok yüksek riskli gruba girdiği için bu illerde denetimlerin sıkılaştırılmasına karar verildi. En düşük riskli illerin başında ise doğuda yer alan illerden Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari gibi iller geliyor.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:44
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Anahtar Kelimeler:
ManisaRisk GrubuRenk KoduHaritaKORONA
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