Manisa askere kaç gönderiyor? 2021 Manisa merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Askere gidecek kişilerin celp dönemleri bulunmaktadır. Celp dönemi ise askere gidecek kişiler için 4 celp dönemiyle askere alınır. Celp dönemleri ise Şubat, Mayısıs, Ağustos, Kasım celp dönemleri şeklinde 4 dönemden oluşmaktadır. Askere kaç tertip olarak gideceğini düşünenler için Manisa nüfusuna kayıtlı 2001 doğumlu yükümlülerin hangi aylar içinde silah altında olacağı Milli Savunma Bakanlığı tarafından netlik kazandı. Manisa’ya bağlı 18 ilçenin hangi aylar arasında kaç asker alacağı şu şekildedir:

Alaşehir, Demirci, Kula , Sarıgöl, Selendi ve Şehzadeler ilçesi Ağustos ayı içerisinde 3 tertip, Köprübaşı, Salihli, Turgutlu ve Ahmetli Kasım ayı içerisinde 4 tertip, Akhisar, Gölmarmara ve Gördes Şubat ayı içerisinde 1 tertip, Kırkağaç, Saruhanlı, Soma ve Yunusemre ilçeleri Mayısıs ayı içerisinde 2 tertip olarak askere alınacaktır.

Manisa ilçesinin askerlik celp dönemleri

Akhisar ilçesi - Şubat Celbinde

Gölmarmara ilçesi - Şubat Celbinde

Gördes ilçesi - Şubat Celbinde

Kırkağaç ilçesi - Mayısıs Celbinde

Saruhanlı ilçesi - Mayısıs Celbinde

Soma ilçesi - Mayısıs Celbinde

Yunusemre ilçesi -Mayısıs Celbinde

Alaşehir ilçesi - Ağustos Celbinde

Demirci ilçesi - Ağustos Celbinde

Kula ilçesi - Ağustos Celbinde

Sarıgöl ilçesi -Ağustos Celbinde

Selendi ilçesi - Ağustos Celbinde

Şehzadeler ilçesi - Ağustos Celbinde

Köprübaşı ilçesi - Kasım Celbinde

Salihli ilçesi - Kasım Celbinde

Turgutlu ilçesi - Kasım Celbinde

Ahmetli ilçesi - Kasım Celbinde