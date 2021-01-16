Manisa askere kaç gönderiyor? 2021 Manisa merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Askere gidecek kişilerin celp dönemleri bulunmaktadır. Celp dönemi ise askere gidecek kişiler için 4 celp dönemiyle askere alınır. Celp dönemleri ise Şubat, Mayısıs, Ağustos, Kasım celp dönemleri şeklinde 4 dönemden oluşmaktadır. Askere kaç tertip olarak gideceğini düşünenler için Manisa nüfusuna kayıtlı 2001 doğumlu yükümlülerin hangi aylar içinde silah altında olacağı Milli Savunma Bakanlığı tarafından netlik kazandı. Manisa’ya bağlı 18 ilçenin hangi aylar arasında kaç asker alacağı şu şekildedir:
Alaşehir, Demirci, Kula , Sarıgöl, Selendi ve Şehzadeler ilçesi Ağustos ayı içerisinde 3 tertip, Köprübaşı, Salihli, Turgutlu ve Ahmetli Kasım ayı içerisinde 4 tertip, Akhisar, Gölmarmara ve Gördes Şubat ayı içerisinde 1 tertip, Kırkağaç, Saruhanlı, Soma ve Yunusemre ilçeleri Mayısıs ayı içerisinde 2 tertip olarak askere alınacaktır.
Manisa ilçesinin askerlik celp dönemleri
Akhisar ilçesi - Şubat Celbinde
Gölmarmara ilçesi - Şubat Celbinde
Gördes ilçesi - Şubat Celbinde
Kırkağaç ilçesi - Mayısıs Celbinde
Saruhanlı ilçesi - Mayısıs Celbinde
Soma ilçesi - Mayısıs Celbinde
Yunusemre ilçesi -Mayısıs Celbinde
Demirci ilçesi - Ağustos Celbinde
Kula ilçesi - Ağustos Celbinde
Sarıgöl ilçesi -Ağustos Celbinde
Selendi ilçesi - Ağustos Celbinde
Şehzadeler ilçesi - Ağustos Celbinde
Köprübaşı ilçesi - Kasım Celbinde
Salihli ilçesi - Kasım Celbinde
Turgutlu ilçesi - Kasım Celbinde
Ahmetli ilçesi - Kasım Celbinde